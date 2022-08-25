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Юбилейный XX Московский фестиваль прессы пройдет 27 августа

19:18
  • четверг
  • 25 августа 2022

В парке на Поклонной горе ведущие издания соберутся с большой программой

Юбилейный XX Московский фестиваль прессы пройдёт в столице 27 августа. В этот день в парке на Поклонной горе ведущие издания соберутся с большой фестивальной программой. Об этом 25 августа сообщил официальный сайт правительства Москвы.

На юбилейном фестивале будет представлен практически весь спектр профессиональных СМИ. Среди них "Вечерняя Москва", "Комсомольская правда", "Аргументы и факты", "Московский комсомолец", "Российская газета" и другие издания. Для удобства посетителей площадка фестиваля будет разбита на тематические зоны: "Бизнес и Digital", "Увлечения", "Спорт и здоровье", "Книги" и "Дети".

На фестивале можно ознакомиться с современными технологиями в СМИ, успешными практиками создания новых диджитал-проектов, оформить подписку на печатные издания, познакомиться с книжными новинками.

На сцене пройдет праздник "Народы Москвы" от газеты "Вечерняя Москва". В вечерней концертной программе выступят Makarov band, участница "Детского Евровидении-2016" и победительница премии Music Box Саша Абрамейцева, участница конкурсов "Главная сцена" и "Новая волна" Катя Елисеева и другие.

Более подробно с программой XX Московского фестиваля прессы, который проходит при поддержке Департамента СМИ и рекламы Москвы, можно ознакомиться на сайте pressfest.ru и страницах фестиваля в социальных сетях VK и OK.

Организаторами фестиваля будут соблюдены все рекомендации Роспотребнадзора по недопущению распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Фестиваль будет проходить с 10.00 до 21.00. Вход свободный. Возрастных ограничений на посещение мероприятий нет.

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