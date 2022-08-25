ВСУ обстреляли химзавод в Горловке

Горит трансформаторная подстанция

Мэр Горловки Иван Приходько сообщил в Telegram, что из-за обстрела со стороны украинских войск горит трансформаторная подстанция на территории химзавода "Стирол".

"По уточненным данным, в результате обстрела со стороны ВСУ на территории ГП "Стирол" горит трансформаторная подстанция 110 кВт, на территории ГП "Трансаммиак" горит кровля здания. Экипажи МЧС выехали на места происшествий", - сказано в посте.

Ранее в ДНР сообщили о девяти обстрелах Горловки, в том числе с применением снарядов натовского калибра 155 миллиметров и ракет из РСЗО "Град". Известно о четырех пострадавших (среди них - двое детей) и двух погибших.

Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, это один из крупнейших населенных пунктов ДНР.

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