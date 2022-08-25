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РПЦ признала независимость Македонской православной церкви

19:37
  • четверг
  • 25 августа 2022

Решение принял Синод

Московский патриархат признал Македонскую православную церковь как автокефальную, передает "Интерфакс" со ссылкой на Синод РПЦ.
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"Признать Македонскую православную церковь - Охридскую Архиепископию автокефальной Церковью-Сестрой и вписать имя ее предстоятеля Блаженнейшего Архиепископа Охридского и Македонского Стефана в священные диптихи", - сказано в журналах Синода.

Он также выразил надежду на то, что Македонская православная церковь будет соблюдать верность православной канонической традиции и хранить в чистоте и непорочности святую православную веру.

Еще в 1967 году на соборе в Охриде македонское духовенство самочинно объявило о своей независимости от сербского Синода. Последний в итоге объявил Македонскую православную церковь раскольнической организацией.

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