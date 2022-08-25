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Власти Киева переименовали 95 связанных с Россией и СССР улиц

20:09
  • четверг
  • 25 августа 2022

Одну из улиц назвали в честь террористической организации

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил в Telegram, что городские власти переименовали 95 улиц, переулков и площадей, названия которых связаны с Россией и советским прошлым.
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Как уточнил глава города, новые названия призваны "увековечить память про определяющие исторические события Украины, а также про известных деятелей и героев, которые прославляли Украину".

Так, улица Маршала Малиновского переименована в улицу Героев полка "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), улица Питерская - в улицу Лондонская.

Процесс переименования в украинской столице еще не завершен, добавил Кличко.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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