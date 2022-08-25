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МИД России показал видео с пьяным охранником посольства США

20:06
  • четверг
  • 25 августа 2022

На кадрах - охранник посольства Наварро Николас Сторми

Российские дипломаты показали видео с нетрезвым охранником посольства США. МИД в шутку призвал Госдеп "доплачивать сотрудникам за невыносимые условия работы".

На кадрах нетрезвый мужчина в пять часов утра пытается пройти в посольство США в Москве. Это охранник посольства Наварро Николас Сторми 1995 года рождения, кадровый морской пехотинец.

"Призываем Госдеп доплачивать сотрудникам американского посольства в Москве за невыносимые условия работы. Борьба с нами - дело изматывающее", - прокомментировали видео в МИД.

Ролик также разместила у себя в Telegram-канале официальный представитель МИД Мария Захарова. "Наварро one love", - написала она.

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Пьяный охранник посольства США
Пьяный охранник посольства США
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