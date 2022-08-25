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УЕФА назвал лучшего тренера и игрока года

20:28
  • четверг
  • 25 августа 2022

Выбор организации оказался довольно предсказуем

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) признал Карло Анчелотти, возглавляющего мадридский "Реал", лучшим тренером сезона-2021/22, сообщила пресс-служба организации.
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"Реал" по итогам прошлого сезона стал чемпионом Испании и победителем Лиги чемпионов.

Анчелотти 62 года, он является единственным тренером в истории, выигравшим каждый из пяти сильнейших национальных чемпионатов в Европе (Испания - с "Реалом", Германия - с "Баварией", Англия - с "Челси", Италия - с "Миланом", Франция - с ПСЖ).

Также итальянец является рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров (4).

Соперниками Анчелотти за награду были главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп и главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола.

Награду лучшего игрока по итогам сезона 2021/2022 по версии УЕФА получил француз Карим Бензема, также представляющий мадридский "Реал".

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