Альянс собирает информацию

Сенатор от Крыма Сергей Цеков рассказал РИА "Новости" о повышенном внимании НАТО к полуострову.

"Самолеты-разведчики НАТО крутятся вокруг Крыма все время. Ничего удивительно в этом нет", - отметил он.

Как объяснил Цеков, альянс собирает информацию "в случае возможной эскалации конфликта на Украине".

Сенатор добавил, что НАТО делится информацией с Киевом, при этом украинские власти хотели бы атаковать Крым, но у них нет соответствующих возможностей.

Россия с 24 февраля ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины, защите населения Донбасса от геноцида со стороны киевских властей. Запад во главе с США и Великобританией называет это "актом агрессии" и массово вводит в отношении Москвы санкции, а также поставляет Киеву вооружение.

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