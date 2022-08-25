Мишустин обсудил с премьером Киргизии сотрудничество в экономике

Несмотря на сложную конъюнктуру, оно развивается, заявил российский премьер

Международные отношения, в том числе из-за действий Запада, переживают непростые времена, но государства Евразийского экономического союза совместно реагируют на вызовы, не допуская разрушения своих экономик. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на заседании Евразийского межправительственного совета. Он проходит в Киргизии.

Глава российского кабмина подчеркнул, что в условиях давления Запада, для стран, входящих в союз, открываются новые возможности. В частности, в усилении промышленной кооперации и запуске высокотехнологичных проектов. Таким образом ЕАЭС сможет преодолеть зависимость от импортных поставок. Также председатель российского правительства отметил, что необходимо исключить искусственные ограничения в сотрудничестве в рамках союза и не допустить создания новых барьеров во взаимной торговле.

В Бишкеке Михаил Мишустин провёл ряд двухсторонних встреч, в том числе с главой правительства Киргизии Акылбеком Жапаровым.

"Наше торгово-экономическое сотрудничество развивается успешно, несмотря на сложную конъюнктуру. 34 процента. Это те проценты, где мы фиксируем рост товарооборота. Это более 1 миллиарда 400 миллионов долларов", - заявил Мишустин.

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