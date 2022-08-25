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В авиакатастрофе на востоке Франции погиб 10-летний ребенок

21:02
  • четверг
  • 25 августа 2022

Самолет упал через несколько минут после взлета

На востоке Франции потерпел крушение легкомоторный самолет, передает Le Dauphiné.

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Погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок.

Уточняется, что самолет упал через несколько минут после взлета. Обломки обнаружили в нескольких сотнях метров от аэродрома "Турнон-Альбервиль" возле автомобильной развязки.

Движение по автомагистрали А430 было временно перекрыто. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства трагедии.

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Крушение самолета
Крушение самолета
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