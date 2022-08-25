В авиакатастрофе на востоке Франции погиб 10-летний ребенок

Самолет упал через несколько минут после взлета
На востоке Франции потерпел крушение легкомоторный самолет, передает Le Dauphiné.
Погибли два человека, в том числе 10-летний ребенок.
Уточняется, что самолет упал через несколько минут после взлета. Обломки обнаружили в нескольких сотнях метров от аэродрома "Турнон-Альбервиль" возле автомобильной развязки.
Движение по автомагистрали А430 было временно перекрыто. Правоохранительные органы расследуют обстоятельства трагедии.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"