Байден и Зеленский обсудили ситуацию на ЗАЭС

В ближайшие дни туда может прибыть миссия МАГАТЭ

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский поговорили по телефону.

"Президент повторил, что США поддерживают Украину, в том числе посредством объявленного накануне пакета помощи на 3 млрд долларов", - сказала она (цитата по "Интерфаксу").

Как уточнила Жан-Пьер, президенты обсудили в том числе ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на сумму около 2,98 млрд долларов, куда войдут системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

Как объявила в четверг МАГАТЭ, миссия организации на ЗАЭС может состояться уже в ближайшие дни.

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