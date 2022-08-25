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Байден и Зеленский обсудили ситуацию на ЗАЭС

21:52
  • четверг
  • 25 августа 2022

В ближайшие дни туда может прибыть миссия МАГАТЭ

Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что президенты США и Украины Джо Байден и Владимир Зеленский поговорили по телефону.
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"Президент повторил, что США поддерживают Украину, в том числе посредством объявленного накануне пакета помощи на 3 млрд долларов", - сказала она (цитата по "Интерфаксу").

Как уточнила Жан-Пьер, президенты обсудили в том числе ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Ранее США объявили о новом пакете военной помощи Киеву на сумму около 2,98 млрд долларов, куда войдут системы противовоздушной обороны, артиллерийские системы и боеприпасы.

ЗАЭС - самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. В настоящее время она находится под охраной российских военных. ВСУ продолжают регулярно обстреливать Энергодар, окрестные села и прилегающую к городу территорию Запорожской АЭС.

Как объявила в четверг МАГАТЭ, миссия организации на ЗАЭС может состояться уже в ближайшие дни.

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