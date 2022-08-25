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Экс-глава МИД Австрии опубликовала мем с Путиным

21:49
  • четверг
  • 25 августа 2022

В блоге Карин Кнайсль появилась картинка по мотивам работы художника Владимира Серова

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль опубликовала в блоге мем по мотивам работы художника Владимира Серова "Ходоки у В.И. Ленина", на которой президент России Владимир Путин принимает делегацию.

На изображении вместо Ленина в кресле сидит российский президент, разговаривающий с дипломатами. Подпись на русском языке гласит: "Февраль 2023 года. Путин принимает в Сочи делегацию ЕС".

"И однажды придёт время для дипломатии, настоящих разговоров", - подписала картинку Кнайсль.

 

В мае Кнайсль подала заявление о выходе из совета директоров "Роснефти". Компания поблагодарила Кнайсль за совместную работу.

В 2018 году Путин посетил свадьбу Кнайсль. Она прошла в августе в городе Гамлиц. Путин тогда станцевал с невестой.

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Карин Кнайсль и Владимир Путин
Карин Кнайсль и Владимир Путин
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль
Скрин из блога Карин Кнайсль
Скрин из блога Карин Кнайсль
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