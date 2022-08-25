Националисты разместили РСЗО на территории детского сада в Авдеевке

Близлежащие населенные пункты систематически обстреливаются боевиками

Министерство обороны России сообщило, что в Авдеевке Донецкой народной республики в здании детского сада № 11 украинские националисты оборудовали опорный пункт, рядом с образовательным учреждением разместили военную технику, в том числе артиллерию и РСЗО, из которых систематически обстреливают близлежащие населенные пункты.

В Артемовске ДНР в жилом комплексе подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, позиции артиллерии и склады боеприпасов. Все попытки мирных граждан самостоятельно эвакуироваться жестко пресекаются.

Кроме того, стало известно, что в Березнеговатом Николаевской области украинские военные дислоцируются в доме культуры, подходы к зданию заминированы.

Как добавили в ведомстве, в Кривом Роге Днепропетровской области в здании школы № 125 националисты разместили опорный пункт и склад ракетно-артиллерийского вооружения.

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