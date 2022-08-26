Киев принимает решения в русофобском угаре

На Брайтон-бич хорошая погода. И новое название получил старый перекрёсток. В американских новостях среди других победоносных сообщений – историческое переименование. Известный район Нью-Йорка, где живут уже несколько поколений русских мигрантов. Теперь пересечение улиц Кони-Айленд и Брайтон-Бич официально называется "Украинский путь".

Теперь весь мир знает – какой он. Очевидные признаки перемоги, то есть победы. Почему выбрали именно Брайтон-бич, где живут выходцы из разных республик СССР, логика не вполне понятна. Видимо, работает сила заклинания.

Улицу Льва Толстого в закарпатском украинском городе Хуст переименовали в улицу Бориса Джонсона. В честь большого друга Украины, которого родная Британия отправила в отставку. То ли честь оказали, то ли посмеялись.

В городке с населением около 30 тысяч человек живут украинцы, венгры, русские, цыгане. Какое отношение к городу Хусту имеет Борис Джонсон, осталось непонятным. Но, видимо, более достойного места не нашлось. Главное тут – ликвидировать Льва Толстого.

В русофобском угаре Украина живет давно, побеждает Россию на словах, запрещая русский язык и стирая русские имена. Несмотря на драматическую ситуацию, в которой Украина оказалась после госпереворота, все, что делает местная власть, носит характер какого-то нелепого карнавала.

В мае этого года, чтобы уязвить Россию, инициативная группа направила петицию президенту Украины с предложением переименовать все улицы Пушкина в стране. И присвоить им имя американского писателя Стивена Кинга. Таблички с именем "короля ужасов", как еще называют Кинга, сегодня будут куда уместнее в украинских городах.

Расправа с символами давно стала частью украинской перемоги. И почему-то особенно раздражает местных патриотов Пушкин. Так, в Ужгороде под бюстом поэта сначала сменили надпись на Джо Дассен. Но слишком уж узнаваем Александр Сергеевич. Пришлось Пушкина - Джо Дассена снести. И Украине есть на кого равняться.

В Риге, несмотря на массовые протесты, снесли Памятник Освободителям. Напоминание о советских воинах, освободивших Латвию от фашистов, этой европейской стране совсем не нравилось.

Победа над освободителями одержана. Пора возвращать тех, против кого они воевали? Серия побед над русскими писателями и русскими памятниками уже носит характер ментального расстройства. Такой он, европейский украинский путь. Путь страны, в которой всё в действительности не так, как на самом деле.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"