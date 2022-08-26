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Эксперт рассказал, что ждет Украину в случае сокращения поставок вооружений

09:05
  • пятница
  • 26 августа 2022

Фронт развалится

На что конкретно пойдут три миллиарда долларов военной помощи, которую Вашингтон выделил Киеву? Зачем Запад затягивает конфликт, поставляя вооружения Украине? И все ли европейцы готовы следовать этим тупиковым путём за Соединёнными Штатами?

В программе "События. 25-й час" на вопросы ведущего Алексея Фролова ответил директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов.

"Украинцы прекрасно понимают, что европейцы уже по всем сусекам поскребли. Даже если они начнут новое производство, все равно это вооружение поступит достаточно поздно. Основной поток вооружений идет из США. Если поток прекратится или уменьшится, украинский фронт развалится", - рассказал он.

Полный комментарий эксперта смотрите в видео

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