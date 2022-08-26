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Озвучены имена новых героев спецоперации

08:58
  • пятница
  • 26 августа 2022

Бойцы проявляют настоящее мужество

В Министерстве обороны рассказали о новых примерах мужества и профессионализма наших военнослужащих, которые участвуют в спецоперации по защите Донбасса.

Автомобиль под управлением ефрейтора Николая Лигостаева оказался под обстрелом националистов. Грамотно оценив ситуацию, Николай вывел машину из-под огня и спас командование артиллерийского дивизиона.

Рядовой Владислав Билло обнаружил замаскированную артиллерийскую батарею украинских радикалов и передал её координаты командованию. После этого Владислав атаковал противника, чтобы не дать ему сменить позицию, в результате формирование неонацистов было уничтожено точным ударом российской артиллерии.

Группа майора Владимира Нахтармина выполняла задачи по артподдержке российских военнослужащих. Владимир обнаружил опорный пункт ВСУ, произвёл точные расчёты и организовал артиллерийский залп, которым были уничтожены более 60 радикалов и до 10 единиц военной техники.

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