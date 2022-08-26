Минобороны показало кадры работы "Градов"

Они применяются в ходе спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры работы реактивных систем залпового огня "Град": Наши военные уничтожили склад боеприпасов и две боевые машины ВСУ.

Массированный удар нанесли ночью с расстояния примерно в 20 километров, для точного наведения и контроля уничтожения целей российские военнослужащие применяют беспилотники.

Выполнив задачу, расчёты РСЗО меняют позиции, чтобы перезарядить установку и не допустить попадания под ответный огонь неонацистов.

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