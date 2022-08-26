ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Минобороны показало кадры работы "Градов"

08:55
  • пятница
  • 26 августа 2022

Они применяются в ходе спецоперации

Минобороны России опубликовало кадры работы реактивных систем залпового огня "Град": Наши военные уничтожили склад боеприпасов и две боевые машины ВСУ.

Массированный удар нанесли ночью с расстояния примерно в 20 километров, для точного наведения и контроля уничтожения целей российские военнослужащие применяют беспилотники.

Выполнив задачу, расчёты РСЗО меняют позиции, чтобы перезарядить установку и не допустить попадания под ответный огонь неонацистов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Работа "Град"
Работа "Град"
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.