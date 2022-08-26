Германия пообещала не поставлять Украине оружие для ударов по России

Берлин не заинтересован в эскалации конфликта

Германия не будет поставлять Украине оружие для нанесения ударов по территории России из-за риска эскалации конфликта. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказал федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Политик напомнил аналогичное заявление президента США Джо Байдена о том, что Соединенные Штаты не станут отправлять на Украину оружие, с помощью которого можно обстрелять территорию России.

По мнению Шольца, этого принципа следует придерживаться всем остальным западным партнерам Киева. Канцлер ФРГ заявил, что "мы не станем действовать в одиночку и всегда будем ориентироваться на то, что делают наши союзники", сообщает T-Online.

Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок рассказала, что в бундесвере сложилась "абсолютная" нехватка вооружений, промышленность ФРГ выделила специальные мощности для производства оружия для Киева. При этом Бербок выразила уверенность в том, что осенью Украине необходимо будет поставить дополнительное вооружение и быть готовыми, что вооруженный конфликт с Россией не закончится в 2022 году.

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