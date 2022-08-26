СМИ узнали о поддержке папой римским позиции России

Понтифик допускает, что российскую спецоперацию спровоцировали действия НАТО

Папа римский Франциск входит в число тех, кто полагает, что специальную военную операцию России по демилитаризации Украины могли вызвать определенные действия НАТО. Об этом рассказали советник экс-президента США Дональда Трампа по России Фиона Хилл и профессор Джорджтаунского университета Энджела Стент.

В статье для Foreign Affairs Хилл и Стент отмечают, что за рубежом немало тех, кто прислушивается к заявлениям президента России Владимира Путина о провокационных действиях НАТО, которые заставили Москву начать спецоперацию.

Авторы статьи отмечают, что спектр приверженцев этой версии варьируется от видных научных деятелей до папы римского Франциска, который в июне допускал, что спецоперация России "была, вероятно, спровоцирована".

Ранее специалист по Ватикану, журналист IL Fatto Quotidiano Марко Полити рассказал, что давление президента Украины Владимира Зеленского на папу Римского вызывает недовольство Франциска. После последнего разговора с понтификом Зеленский заявил, что Киеву нужна поддержка религиозных лидеров для распространения негативной информации о России. Однако "Ватикану не нравится, когда понтифику говорят, что ему делать".

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