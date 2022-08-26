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Посольство России ответило на заявление Госдепа о фильтрационных лагерях в ДНР

08:59
  • пятница
  • 26 августа 2022

Россия соблюдает нормы международного гуманитарного права

Госдепартамент США продолжает транслировать домыслы о якобы созданных Россией в Донецкой Народной Республике фильтрационных лагерях, а также причастности Вооруженных Сил России к разрушению образовательных, медицинских учреждений и культурных объектов в Луганской Народной Республике. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказали в российском посольстве в США.
В Минобороны рассказали об издевательствах СБУ над российскими военнопленными

Как отмечает дипмиссия в своем Telegram, эти заявления — очередная фальшивка, которая направлена на дискредитацию российской специальной военной операции.

Россия привержена соблюдению норм международного гуманитарного права, уважительно относится к мирному населению и не наносит удары по объектам гражданской инфраструктуры, подчеркнули в посольстве.

Российские дипломаты напомнили о работе по оказанию помощи украинским беженцам, доставке гуманитарной помощи, восстановлении объектов, разрушенных киевским режимом.

При этом Киев еще в 2014 году признавался в "полной зачистке всех, кого украинские спецслужбы заподозрят в нелояльности засевшим в Киеве неонацистам", подчеркнули в посольстве.

Ранее в российском Министерстве обороны рассказали, что пыткам и издевательствам подвергалось абсолютное большинство российских военных, оказавшихся в украинском плену. Зафиксированы многочисленные случаи избиений, намеренного причинения увечий, внесудебных расстрелов.

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