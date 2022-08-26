Москвичей предупредили о риске увеличения концентрации вредных выбросов

Это связано с направлением ветра

В ночь на пятницу, 26 августа, и утром пятницы в столичном регионе может увеличиться концентрация вредных выбросов от лесных пожаров. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Эксперт предупредил, что в связи с юго-восточным выносом воздуха в ночь на пятницу и утром в столичном регионе может увеличиться в несколько раз концентрация вредных выбросов от лесных пожаров в соседних с Москвой регионах.

Как заявил Евгений Тишковец, для сохранения хорошего самочувствия при смоге лучше не выходить на улицу без необходимости, в помещении пользоваться очистителями воздуха, пить больше чистой воды и принимать короткий прохладный душ в течение дня, сообщает АГН "Москва".

Ранее отоларинголог высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев рассказал, что абрикосовое или персиковое масло обеспечит увлажнение слизистой носа и комфортное глотание в условиях смога. Врач предложил закапывать такое масло в нос — по две капли в каждую ноздрю.

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