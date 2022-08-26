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Зеленский предупредил украинцев о самой сложной зиме в истории

09:40
  • пятница
  • 26 августа 2022

Это связано с ценами на газ и его поставками

Предстоящая зима станет самой сложной в истории Украины из-за высоких цен на газ. Об этом в пятницу. 26 августа, рассказал в очередном видеообращении президент страны Владимир Зеленский.
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Зеленский напомнил, что стоимость газа в Европе превысила 3300 долларов за тысячу кубометров. В таких условиях Киев пытается сделать все, чтобы справиться с подготовкой к зиме, заверил политик.

Однако зимний период "действительно будет самым сложным в нашей истории", отметил Зеленский, назвав ситуацию с газом "очень опасной и очень острой", сообщает РИА Новости.

Британская газета The Guardian ранее предложила несколько возможных вариантов развития кризиса на Украине в ближайшие шесть месяцев, один из которых — конфликт завершится с наступлением зимы, так как Москва намерена использовать холода как возможность для заключения мира с Киевом на своих условиях.

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