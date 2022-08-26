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Мишустин заявил об усилении санкционного давления Запада

10:00
  • пятница
  • 26 августа 2022

Это происходит вопреки тому, что негативные последствия ощутили сами авторы рестрикций

Коллективный Запад усиливает санкционное давление на Россию и Белоруссию, несмотря на то, что негативную отдачу почувствовали сами инициаторы ограничений. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказал российский премьер-министр Михаил Мишустин.
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По словам российского премьера, международная экономическая и торговая система из-за этих действий расшатывается, нарушаются привычные связи и вклады.

Однако Евразийский экономический союз доказал свою эффективность, о чем свидетельствует динамика ключевых показателей: за первый квартал 2022 года объем ВВП ЕАЭС увеличился более чем на 3,5%, в первом полугодии наблюдается рост сельскохозяйственного производства, выпуска промышленных товаров. На треть снизился уровень безработицы на территории ЕАЭС.

Необходимо сохранить набранные темпы и минимизировать последствия санкций для всех государств "пятерки", совместно реагировать на вызовы и угрозы, подчеркнул Мишустин.

Что касается попыток западных стран обвинить Россию в глобальном продовольственной кризисе, они делают это, "хорошо осознавая, что нынешняя ситуация — это прямое следствие их действий", цитирует премьера РИА Новости.

Ранее секретарь российского Совбеза Николай Патрушев заявил, что Запад стремится нанести максимальный ущерб экономике России и готовит уже восьмой пакет санкций. Патрушев призвал учесть риски, связанные с мерами недружественных стран по ограничению доступа промышленных предприятий к современным технологиям и заемным средствам.

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Михаил Мишустин
Михаил Мишустин
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