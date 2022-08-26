Площадь природных пожаров в России выросла на 12 тысяч гектаров

В Рязанской области ситуация остаётся сложной

Площадь природных пожаров в России за сутки выросла более чем на 12 тысяч гектаров. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Авиалесоохраны. Огонь охватил обширные территории в Якутии, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской и Рязанской областях. В последней - активное горение взяли под контроль, но ситуация остаётся сложной.

Жители поселка Голованово Рязанской области всё ещё в пункте временного размещения. Угрозы домам нет, но комиссия, приехавшая к эвакуированным в поселок Тума, решила - с возвращением стоит подождать. Как и с празднованием Дня города. Из-за чрезвычайной ситуации администрация Рязани решила перенести празднование с 27 августа на сентябрь. Рослесхоз направил в регион дополнительных специалистов. На тушении природного пожара задействованы 30 бульдозеров.

Площадь активного горения удается сдерживать. Но режим ЧС пока еще действует. Сложной оказалась ночь в Ростовской области. Там еще днем загорелись заросли камыша. Огонь стал быстро распространятся - кругом сухая растительность. В результате площадь возгорания составила 60 гектаров, но МЧС удалось локализовать ландшафтный пожар.

А в Хабаровском крае сегодня отменили режим чрезвычайно ситуации. Сообщается, что ситуацию удалось стабилизировать. Однако в регионе еще продолжают действовать 5 лесных пожаров на площади около 80 гектаров. Пожарным Авиалесоохраны приходится работать круглосуточно. Многие очаги находятся в труднодоступных местах.

По-прежнему непростая обстановка в республике Коми. Власти города Ухта ввели режим чрезвычайной ситуации. Новый лесной пожар возник на бывшем торфяном болоте. Пожар угрожает и здоровью людей. Город затянуло дымкой.

В Коми в тушении природных пожаров задействованы специалисты из разных регионов. Сегодня здесь ждут новое подкрепление. На борьбу с огнем из Красноярского края направились еще 50 десантников.

Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

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