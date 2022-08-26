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Союзные силы теснят подразделения ВСУ

11:42
  • пятница
  • 26 августа 2022

По позициям украинских националистов бьют РСЗО "Град"

Леса горят в районе Запорожской АЭС. Однако причиной стала не жаркая погода, а украинский террор. Неонацисты Зеленского ведут прицельный огонь по станции, провоцируя ядерную катастрофу. Не прекращаются и обстрелы Донбасса. За сутки погибли два мирных жителя, четверо - ранены. Разрушения - в Донецке и Горловке. В ЛНР киевские боевики атаковали город Стаханов из американских установок "Хаймарс". На каждый выстрел российские военные отвечают мощными залпами артиллерии, уничтожая огневые точки врага.
Украинец задержан в Курске за сбор данных о военных объектах

По позициям украинских националистов бьют РСЗО "Град". Реактивная система, десятилетиями проверенная в боях, не оставляет боевикам ни единого шанса. Координаты целей наши расчеты получают от артиллерийской разведки и подразделений беспилотных летательных аппаратов. С помощью БПЛА осуществляется и контроль поражения колонн и укреплений противника.

Очередной выезд на огневую точку уже в темное время суток. В этих условиях главное - соблюдать светомаскировку. А уже потом огненный ураган не даст противнику нанести ответный удар.

Камеры объективного контроля, установленные на беспилотниках, зафиксировали, что в ходе этого ночного боя российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и две боевые машины. На земле колонны союзных войск сопровождают подразделения нашей военной автоинспекции - обеспечивают приоритетное и безопасное передвижение. А на блокпостах ВАИ контролирует весь проходящий транспорт, чтобы не допустить прорыва диверсионно-разведывательных групп националистов.

Союзные сил в эти дни ведут наступление на Краматорск. Бои развернулись в направлении Берестово - Ивано-Дарьевка в Артемовском районе. Беспилотник фиксирует передвижение на местности групп националистов. По ним незамедлительно наносится удар. Подразделения ВДВ вооруженных сил России уничтожают опорные пункты националистов с помощью огнеметов. 

С каждым днем союзные силы теснят подразделения ВСУ, но националисты пока еще наносят удары по мирным объектам Донбасса. Причем, делается это теперь с применением западного оружия, в частности, американских реактивных систем "Хаймарс".

Главная мишень - жилые кварталы и инфраструктура Донецка. Обстрелу подверглась школа №116 в Петровском районе города. Учебное заведение уже было восстановлено в 2019-м - в год 80-летия со дня основания, после того как в 2014-м его разрушили националисты. И вот новый удар - особенно циничный в то время, когда до начала учебного года остались считанные дни.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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