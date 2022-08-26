По позициям украинских националистов бьют РСЗО "Град"

Леса горят в районе Запорожской АЭС. Однако причиной стала не жаркая погода, а украинский террор. Неонацисты Зеленского ведут прицельный огонь по станции, провоцируя ядерную катастрофу. Не прекращаются и обстрелы Донбасса. За сутки погибли два мирных жителя, четверо - ранены. Разрушения - в Донецке и Горловке. В ЛНР киевские боевики атаковали город Стаханов из американских установок "Хаймарс". На каждый выстрел российские военные отвечают мощными залпами артиллерии, уничтожая огневые точки врага.

По позициям украинских националистов бьют РСЗО "Град". Реактивная система, десятилетиями проверенная в боях, не оставляет боевикам ни единого шанса. Координаты целей наши расчеты получают от артиллерийской разведки и подразделений беспилотных летательных аппаратов. С помощью БПЛА осуществляется и контроль поражения колонн и укреплений противника.

Очередной выезд на огневую точку уже в темное время суток. В этих условиях главное - соблюдать светомаскировку. А уже потом огненный ураган не даст противнику нанести ответный удар.

Камеры объективного контроля, установленные на беспилотниках, зафиксировали, что в ходе этого ночного боя российские артиллеристы уничтожили склад боеприпасов и две боевые машины. На земле колонны союзных войск сопровождают подразделения нашей военной автоинспекции - обеспечивают приоритетное и безопасное передвижение. А на блокпостах ВАИ контролирует весь проходящий транспорт, чтобы не допустить прорыва диверсионно-разведывательных групп националистов.

Союзные сил в эти дни ведут наступление на Краматорск. Бои развернулись в направлении Берестово - Ивано-Дарьевка в Артемовском районе. Беспилотник фиксирует передвижение на местности групп националистов. По ним незамедлительно наносится удар. Подразделения ВДВ вооруженных сил России уничтожают опорные пункты националистов с помощью огнеметов.

С каждым днем союзные силы теснят подразделения ВСУ, но националисты пока еще наносят удары по мирным объектам Донбасса. Причем, делается это теперь с применением западного оружия, в частности, американских реактивных систем "Хаймарс".

Главная мишень - жилые кварталы и инфраструктура Донецка. Обстрелу подверглась школа №116 в Петровском районе города. Учебное заведение уже было восстановлено в 2019-м - в год 80-летия со дня основания, после того как в 2014-м его разрушили националисты. И вот новый удар - особенно циничный в то время, когда до начала учебного года остались считанные дни.

Алексей Платонов, "ТВ Центр".

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