Бойцам народной милиции ЛНР вручили российские госнаграды

Они отличились в ходе спецоперации

Освобождая родную землю от неонацистов, проявили самоотверженность, мужество и героизм. Бойцам народной милиции Луганской народной республики, отличившимся в ходе спецоперации по защите Донбасса, вручили государственные награды Российской Федерации.

В торжественной обстановке ордена и медали получили более 100 военнослужащих 2-го армейского корпуса ЛНР. Высоких наград удостоились те, кто в составе союзных сил выбивал националистов из городов и поселков под Луганском и Донецком, продолжает борьбу с фашизмом и сейчас.

Всего же к государственным наградам России представлены более 900 отличившихся защитников народных республик, сообщает "ТВ Центр".

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