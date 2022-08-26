"Урезали все, что могли": на Западе бьют тревогу из-за энергокризиса

Счета европейцев растут

Власти Гааги попросят ЕС освободить город от соблюдения антироссийских санкций. Чиновники не смогли найти альтернативу нашему топливу. А британские семьи с октября будут платить за газ и электричество астрономические суммы - в среднем, три с половиной тысячи фунтов в год. Лондон повысил максимально допустимый размер счетов за ЖКХ. Несмотря на это, Запад по-прежнему привержен антироссийскому курсу. Джо Байден в очередной раз заявил о поддержке Украины.

Отпуск, в котором Джо Байден уже умудрился провести больше времени, чем все остальные президенты США, пошел политику на пользу. Он заметно окреп, посвежел и отправился в штат Мэриленд - агитировать за Демократическую партию в преддверии ноябрьских выборов в Конгресс.

"Республиканцы не просто угрожают нашим правам и экономической безопасности. Они разрушают Америку! Они представляют угрозу самой нашей демократии. Они не верят в нее. Они используют политическое насилие!" – заявил Байден.

Только вот в политическом насилии все чаще сейчас обвиняют самого Байдена. Особенно после обыска в поместье Трампа, проведенного, как считают многие, с санкции демократов. Сторонники республиканцев сплотились как никогда. И используют любую возможность, чтобы напомнить о себе.

Недовольство работой Джо Байдена и Демократической партии в США растет как на дрожжах. Согласно свежим социологическим опросам, 74 процента американцев уверены в том, что их страна движется в неправильном направлении. Энергетический кризис и рекордная инфляция лишь усугубляют положение. Пресса пишет, что началось уже самое страшное - массовые сокращения в реальном секторе экономики.

"Всего же около половины американских компаний столкнулись с сокращениями, а остальные - перестали искать новых работников. Всё идёт к тому, что США столкнутся со взрывным ростом безработицы", - пишут СМИ.

На этом фоне решение Байдена выделить Украине рекордные 3 миллиарда долларов на военные нужды, да еще и, как это подается, безвозмездно, выглядит форменной издёвкой. Тем более, что свеж еще в памяти неудачный афганский опыт. На это обращает внимание немецкий телеканал "ЦДФ".

"Мы не знаем, что дальше произойдет с нашим оружием, которое мы отправляем Украине. Как мы можем гарантировать, что оно не будет использоваться против нас самих. И как мы собираемся устранять последствия такой политики в будущем?" – говорит журналист Мариам Нурис.

Неудобные вопросы своему правительству адресуют не только в Германии. Тревогу бьют и британские СМИ. С сегодняшнего дня Соединенное королевство повышает потолок цен на энергоносители, а это значит, что уже в октябре счета вырастут на 80 процентов. Для миллионов подданных Ее Величества отопление станет непозволительной роскошью. Как и многие другие удобства.

"Уже сейчас мы принимаем душ очень быстро. У нас почти никогда не работает телевизор. Вечером мы все сидим в одной комнате, чтобы не жечь свет в других. Мы уже урезали все, что могли", - рассказала Дон Уайт.

Но это еще не самое страшное, говорит 59-летняя британка Дон Уайт. Во всяком случае, для таких, как она. Сидя рядом со своим аппаратом для гемодиализа женщина переживает, что скоро не сможет оплачивать поддерживающее ее жизнь лечение на дому.

Все, на что пока сподобилось правительство Великобритании, это единовременная выплата инвалидам в размере 150 фунтов стерлингов. Людям же относительно здоровым власть рекомендовала использовать библиотеки и музеи в качестве мест для обогрева.

Ольга Оксенич, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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