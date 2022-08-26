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Украинец задержан в Курске за сбор данных о военных объектах

10:18
  • пятница
  • 26 августа 2022

Об этом рассказали в ФСБ

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности в пятницу. 29 августа, сообщил о задержании в Курске гражданина Украины, работающего на военную разведку.

По данным ФСБ, украинец проживал в Курске и являлся агентом Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Задержанного подозревают в причастности к сбору и передаче по заданию иностранной разведке сведений об объектах Министерства обороны России для использования их против безопасности Российской Федерации.

По месту проживания задержанного изъяты специальные технические средства, переданные ему украинской спецслужбой. В персональном компьютере и мобильном телефоне обнаружены специальная литература по снайперской подготовке, выживанию, партизанской войне, разведывательно-диверсионной деятельности и работе спецслужб.

Возбуждено дело о шпионаже, по которому задержанному грозит наказание до 20 лет, сообщает "Интерфакс".

19 августа в ФСБ рассказали, что в Краснодаре задержан с поличным агент Службы безопасности Украины под псевдонимом Арчи, который осуществлял инициативный сбор и передачу информации сотрудникам СБУ. Как выяснили спецслужбы, задержанный за деньги передавал за рубеж сведения, которые могут быть использованы против безопасности России.

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