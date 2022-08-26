Собянин рассказал о самом популярном контенте МЭШ

Это то, что реально интересует нынешних школьников

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о самых популярных материалах в рамках проекта "Московская электронная школа".

Чаще всего школьники смотрели видеоуроки по волейболу, "Как сдавать нормы ГТО школьникам", обращались к сценарию урока по русскому "Имя существительное" и по информатике Python.

"Востребованность образовательного контента МЭШ является лучшим свидетельством таланта разработчиков и индикатором того, что же реально интересует нынешних школьников", - заметил мэр в своем блоге.

Всего в библиотеке МЭШ находятся свыше 1,7 миллиона образовательных материалов, из них более 12 тысячи – это видеоуроки. Авторами МЭШ являются более 34 тысяч учителей. Теперь в библиотеке МЭШ можно оформить подписку на конкретных авторов.

Также Собянин рассказал о новых сервисах МЭШ, которые стали доступны для школьников и учителей за последнее время. Так, в 2021 году открылся сервис "Портфолио учащегося". В нем собираются все достижения и успехи ребенка. Позднее это портфолио может дать преимущество при поступлении в вузы, например, в виде дополнительных баллов к ЕГЭ. По такому же принципу действует и портфолио для учителей. Весной текущего года в МЭШ появился новый инструмент - "тематическое оценивание", помогающий отслеживать средние баллы учащихся по каждой учебной теме.

И немного планов на будущее: в новом учебном году в библиотеке МЭШ будут доступны более 200 "Рабочих тетрадей", также система МЭШ сможет рекомендовать кружки, секции и занятия, исходя из интересов конкретного ребенка. В ближайшее время власти переведут в электронный формат согласие родителя на участие ребёнка в выездных мероприятиях, добавил Собянин.

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