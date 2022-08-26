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Венгрия дала разрешение на строительство двух энергоблоков АЭС "Пакш-2"

10:38
  • пятница
  • 26 августа 2022

Строительство санкционировал венгерский регулятор

Венгерское управление по ядерной энергетике выдало разрешение на возведение пятого и шестого блоков атомной электростанции "Пакш-2". Об этом в пятницу, 29 августа, рассказали в регуляторе.

Выданная ведомством лицензия действительна в течение десяти лет с даты оформления, сообщает РИА Новости.

В 2014 году Россия и Венгрия подписали документы о строительстве на АЭС "Пакш" новых энергоблоков №5 и №6 с реакторными установками по передовому российскому проекту ВВЭР-1200, соответствующему самым современным стандартам надежности и безопасности. Москва предоставит Будапешту кредит до 10 млрд евро, а общая стоимость работ составит 12,5 млрд евро.

В мае министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал "Пакш-2" критически важным проектом, который позволит стране стать самодостаточной и не зависеть от потрясений на международном энергетическом рынке. Работы по строительству новых энергоблоков начнутся после сооружения завесы.

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