Минтранс констатировал провал плана Запада лишить Россию гражданской авиации

России удалось сохранить авиацию, несмотря на санкции

Внешнее санкционное давление не помешало России сохранить авиацию, несмотря на санкции. Об этом в пятницу, 29 августа, рассказал российский министр транспорта Виталий Савельев.

Глава Минтранса отметил, что "общими усилиями и при поддержке прежде всего президента Российской Федерации нам удалось сохранить авиацию".

По словам Савельева, как бы наши "партнеры" ни хотели бы оставить нас без гражданской авиации, это им не удалось, сообщает "Интерфакс".

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что транспортная связанность нашей страны – это одна из главных задач, при этом важны доступные тарифы для простых людей — "перелететь, приехать в соседний регион".

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