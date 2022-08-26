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Минприроды пообещало локализовать пожары в Рязанской области в ближайшее время

11:00
  • пятница
  • 26 августа 2022

Борьба с огнем продолжается

Считать лесные пожары в Рязанской области ликвидированными мы не имеем права, однако локализованы они будут уже в ближайшее время. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко.
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Подробности Аноприенко не привел, он также не уточнил, о каких конкретно сроках идет речь, сообщает ТАСС.

Лесные пожары в Рязанской области в ходе совещания по этой теме у президента России Владимира Путина были признаны самыми опасными.

Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций России рассказали, что в Рязанской области в районе пожаров уже готова вторая линия обороны: минерализованная полоса проведена, отжиг проводился накануне ночью, работа продолжается.

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Лесные пожары в Рязанской области
Лесные пожары в Рязанской области
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