Минприроды пообещало локализовать пожары в Рязанской области в ближайшее время

Борьба с огнем продолжается

Считать лесные пожары в Рязанской области ликвидированными мы не имеем права, однако локализованы они будут уже в ближайшее время. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказал заместитель министра природных ресурсов и экологии России Сергей Аноприенко.

Подробности Аноприенко не привел, он также не уточнил, о каких конкретно сроках идет речь, сообщает ТАСС.

Лесные пожары в Рязанской области в ходе совещания по этой теме у президента России Владимира Путина были признаны самыми опасными.

Ранее в Министерстве чрезвычайных ситуаций России рассказали, что в Рязанской области в районе пожаров уже готова вторая линия обороны: минерализованная полоса проведена, отжиг проводился накануне ночью, работа продолжается.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"