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В России с коронавирусом госпитализировали 3912 человек

11:20
  • пятница
  • 26 августа 2022

Скончался 81 пациент

За сутки в России госпитализированы 3912 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
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Всего зафиксированы 46452 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 33709 человек, скончался 81 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 7602 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 397. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 4435 человек, в Московской области – 2879.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 19311973 случая заболевания, зарегистрировано 383910 летальных исходов.

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