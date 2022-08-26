В России с коронавирусом госпитализировали 3912 человек

Скончался 81 пациент

За сутки в России госпитализированы 3912 заболевших коронавирусом. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказали в федеральном оперштабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

Всего зафиксированы 46452 новых случая заражения. Выздоровели за сутки 33709 человек, скончался 81 пациент с коронавирусом.

В Москве за сутки выявили 7602 заболевших коронавирусом, из них госпитализированы только 397. В Санкт-Петербурге подхватили ковид 4435 человек, в Московской области – 2879.

Всего с начала пандемии коронавирусной инфекции в России выявлен 19311973 случая заболевания, зарегистрировано 383910 летальных исходов.

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