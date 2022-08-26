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МИД России обвинил Латвию в готовности подавлять инакомыслие любыми способами

11:40
  • пятница
  • 26 августа 2022

Рига зациклена на русофобии, отметила Мария Захарова

Зацикленные на русофобии латвийские власти готовы использовать любые способы для подавления инакомыслия и нелояльности в обществе. Такое заявление в пятницу, 26 августа, сделала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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Захарова указала, что официальная Рига крайне предвзято воспринимает попытки русскоязычного населения отстаивать право на сохранение национальной идентичности и исторической памяти.

Призыв президента Латвии Эгилса Левитса изолировать нелояльных к его государству членов русского сообщества абсолютно неприемлем и нарушает все общепринятые нормы, подчеркнули в российском МИД.

Захарова заявила, что стремление стимулировать в Латвии шовинистские и ксенофобские настроения и, по сути, развернуть в отношении проживающей там русской общины "охоту на ведьм" налицо, сообщает ТАСС.

Президент Латвии Эгилс Левитс ранее призвал разобраться с русскоязычными жителями республики, не поддерживающими антироссийский курс Риги. Политик заявил, что таких людей нужно "изолировать от остального общества".

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