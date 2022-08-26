Норвегия отказалась снизить цену на газ для ЕС

Осло отказался навязывать бизнесу какие-либо условия

Норвегия не собирается снижать цены на природный газ для импортеров в странах Евросоюза, несмотря на энергетический кризис. Такое заявление в пятницу, 26 августа, сделал министр нефти и энергетики королевства Терье Осланд.

Осланд пояснил, что в Норвегии нефтяные компании ведут деятельность на коммерческой основе, а власти государства не будут навязывать бизнесу контракты на поставку газа с фиксированной ценой ниже рыночной.

Норвежский министр напомнил, что Брюссель 20 лет назад сам отказался от практики долгосрочных контрактов в пользу спотового рынка. Норвежская система оставляет возможность компаниям заключать такие контракты, исходя исключительно из экономических интересов, цитирует политика ТАСС.

Энергетический кризис в Европе тем временем обостряется, цены на газ продолжают расти. Члены ЕС в преддверии отопительного сезона ищут новые варианты решения газового вопроса. Норвегию убеждают снизить цены для европейских партнеров.

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