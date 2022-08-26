Глава Энергодара опроверг полное отключение Украины от ЗАЭС

Из-за внештатной ситуации сработала автоматика

Электроэнергия с Запорожской атомной электространции (ЗАЭС) поставляется Украине в штатном режиме.

Полного отключения от электроэнергии не было, заявил глава военно-гражданской администрации (ВГА) города Энергодара Александр Волга.

"Была просто аварийная внештатная ситуация, которая была предотвращена автоматами защиты на территории АЭС. <…> В сторону Украины электрическая энергия подается в штатном режиме", - передает его слова ТАСС.

Ранее украинское предприятие "Энергоатом" сообщило, что все шесть блоков Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) отключены от электросетей Украины. При этом электричество есть в Херсонской и Запорожской областях, которые находятся под контролем союзных сил.

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