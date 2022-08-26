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Украина разрешит мужчинам покидать страну за деньги

12:25
  • пятница
  • 26 августа 2022

Лица призывного возраста должны заплатить задаток

Отдельным категориям мужчин разрешат выезд с Украины при внесении задатка. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказал советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович.
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Чиновник заявил, что размер задатка составляет 200 тысяч гривен (5,4 тысячи долларов). Арестович не уточнил, каким именно категориям мужчин разрешат пользоваться возможностью покинуть страну за деньги.

Однако представитель официального Киева призвал не ждать особых поблажек до завершения боевых действий, "потому что все нам нужны здесь для обороны", сообщает РИА Новости.

После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса на Украине была объявлена всеобщая мобилизация. Указ главы государства запрещает выезд из страны мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет.

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