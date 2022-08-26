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Юлиана Княжевская: Нижегородский район будут развивать по программе комплексного развития территорий

12:07
  • пятница
  • 26 августа 2022

В проекты комплексного развития территорий уже включены 104 площадок в Москве

Нижегородский район столицы будут развивать по программе комплексного развития территорий. Это очень перспективная территория для градостроительного развития, при этом район имеет высокую транспортную доступность, сообщила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

"ТПУ "Нижегородская" - современный хаб, в состав которого входят одноименные станции МЦК, Горьковского направления МЖД, метро и остановки наземного транспорта", - сказала она.

В проекты комплексного развития территорий (КРТ) уже включены 104 столичных площадок общей площадью около 1,3 тысячи гектаров. Среди них имеются и масштабные проекты. Так, в рамках КРТ реорганизуют второй участок бывшей промзоны "Грайвороново".

"Взят четкий курс на комплексное преобразование: усовершенствование транспортных артерий, строительство социальной инфраструктуры, жилых и офисных объектов, культурных и спортивных объектов", - сообщила председатель Москомархитектуры.

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