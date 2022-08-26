В Москве началось тестовое голосование перед выборами муниципальных депутатов

Тестовое голосование перед выборами в Москве проходит штатно

В Москве началось тестирование электронных систем, которые будут использованы на выборах муниципальных депутатов с 9 по 11 сентября.

"Его участники смогут ознакомиться с процессом голосования, а также ответить на важный для города вопрос: "Какие улучшения помогут сделать ваш район более комфортным?", - сообщили в столичной мэрии.

В то же время разработчики должны будут убедиться, что все системы работают корректно, информация обновляется максимально быстро, пользователям и членам избирательных комиссий понятны и удобны интерфейс и все процедуры голосования. В ходе тестирования специалисты также отработают разные сценарии поведения избирателей.

На некоторых участках проведут стресс-тесты: там специально отключат связь или электричество, чтобы отработать порядок действий в экстренной ситуации.

Чтобы присоединиться к тестированию онлайн, нужно перейти по ссылке elec.mos.ru/landing. Потребуется полная учетная запись на mos.ru, которая подходит для онлайн-голосования.

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