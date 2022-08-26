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Собянин в преддверии 1 сентября осмотрел новую школу в районе Кунцево

14:52
  • пятница
  • 26 августа 2022

В Москве к 1 сентября откроют 28 новых школ и детских садов

К первому сентября в Москве откроется 28 новых школ и детских садов. Одно из образовательных учреждений в районе Кунцево на западе столицы сегодня посетил мэр Сергей Собянин.

Четырехэтажное здание с яркими фасадами предназначено для старшеклассников. Помещения оборудованы информационным табло и наглядной навигацией, а также необходимыми приспособлениями для удобства маломобильных граждан.

В корпусе есть всё необходимое для качественного обучения, всестороннего физического и эстетического развития школьников: гимнастический и актовый залы, спортивные площадки, помещения для творчества, специализированные кабинеты и IT-полигон.

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