Кравцов рекомендовал школам провести 1 сентября очно

Но в каждом регионе свои нюансы

День знаний в российских школах пройдет очно, но с учетом эпидемиологической ситуации.

Об этом в пятницу, 26 августа, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. В ведомстве рассчитывают, что праздник для школьников, учителей и родителей учащихся состоится в этом году.

"Мы рекомендуем проводить их (линейки – прим. ред.) в очном режиме, понятно, что если точно возникают ковидные ограничения, то их нужно учитывать", - сообщил Кравцов на Байкальском образовательном форуме.

Ранее специалисты Роспотребнадзора и центра имени Гамалеи заявили, что пик заболеваемости коронавирусом планируется в конце августа-начале сентября.

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