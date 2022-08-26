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"Гений и любимая": Литвинова нежно поздравила Земфиру с днем рождения

12:26
  • пятница
  • 26 августа 2022

Певица отмечает 46-летие

Земфира сегодня отмечает 46 лет. С днем рождения подругу нежно поздравила Рената Литвинова

"С днём рождения, любимая Певица", - написала актриса в соцсетях, приложив совместную фотографию с Земфирой.

Первым певицу поздравил кот Литвиновой Эркюль. На фотографиях, опубликованных в соцсетях актрисы, Земфира сидит на полу парижской квартиры подруги, а кот расположился у нее на ногах.

Позднее Литвинова выложила еще одну фотографию именинницы. На этот раз – с Борисом Гребенщиковым.

"С Днём Рождения, гения и любимую Земфиру!" – подписала снимок актриса.

 
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