"Гений и любимая": Литвинова нежно поздравила Земфиру с днем рождения

Певица отмечает 46-летие
Земфира сегодня отмечает 46 лет. С днем рождения подругу нежно поздравила Рената Литвинова
"С днём рождения, любимая Певица", - написала актриса в соцсетях, приложив совместную фотографию с Земфирой.
Первым певицу поздравил кот Литвиновой Эркюль. На фотографиях, опубликованных в соцсетях актрисы, Земфира сидит на полу парижской квартиры подруги, а кот расположился у нее на ногах.
Позднее Литвинова выложила еще одну фотографию именинницы. На этот раз – с Борисом Гребенщиковым.
"С Днём Рождения, гения и любимую Земфиру!" – подписала снимок актриса.