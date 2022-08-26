В ГКБ № 67 новорожденному младенцу спасли зрение

Оперция была проведена своевременно

Перинатальный центр 67-й городской больницы выписывает своих первых пациентов. Уникальное учреждение работает только три месяца, но медики уже спасли не одну маленькую жизнь. Врачи берутся за самые сложные случаи, помогают новорождённых с тяжелейшими пороками.

Цветы, улыбки, поздравления. Но самое ценное в момент выписки - это первая встреча с любящей семьёй. Где папа не может оторвать от любимого чада, мама следит, чтобы не было резких движений. Бабушки с дедушками борются за право сделать лучший снимок. И все без исключения благодарны врачам, которые подарили им это чудо. Потому что спасли ребёнка.

"Это самый крупный перинатальный центр Европы. Предназначен он, прежде всего, для оказания высокотехнологичной помощи самым сложным, самым трудным пациентам и пациенткам, которые поступают к нам в перинатальный центр. Вот сегодня вы сможете убедиться. Это двойняшки, которым не только оказана помощь, а еще прооперированы пациенты, офтальмологическая операция проведена", - рассказал главный врач ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова Андрей Шкода.

Сейчас эти двойняшки довольно уверенно демонстрируют свой голос, требуя повышенного внимания. Чтобы мама не отпускала, и папа держал как можно увереннее.

А три месяца назад всё было не так благополучно. Беременность протекала тяжело, и мальчики появились на свет, когда срок был всего 28 недель. Мама уверена - им всем очень повезло, что скорая привезла их именно сюда.

"Перинатальный центр открылся 26 мая. А 29 мая у нас родились два мальчика - двойняшки, масса тела которых была менее килограмма. Первые пациенты в отделении реанимации новорожденных - и такие маленькие. И путь у них был нелёгкий. И дышать они сразу не смогли хорошо, и питаться самостоятельно не сразу смогли хорошо. У одного из них развились проблемы с глазами", - рассказала заместитель главного врача по неонатологии ГКБ № 67 им. Л.А. Ворохобова Анна Карпова.

Двойняшек после родов поместили в реанимационное отделение. Были проблемы с сердцем, с лёгкими. А у того, что появился на свет первым, вскоре диагностировали еще и ретинапатию - поражение сетчатки глаза.

Реанимационное отделение этого перинатального центра действительно уникально. Здесь сразу три высокотехнологичных операционных. С самым лучшим оборудованием и высококлассными специалистами. Всё было сделано быстро, точно, своевременно. Учитывая, что речь идёт об операции на глазах у совсем крошечного недоношенного ребенка.

"Прошла успешно, и у ребенка будет нормальное зрение. За ними надо наблюдать. А сегодня событие большое. Как называется, первый - пошёл!" – говорит Анна Карпова.

Всего за три месяца здесь помогли более чем тысяче маленьких пациентов. И каждая выписка здесь это не просто праздник. Это новая жизнь.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр".

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