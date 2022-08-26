В Москве стартует фестиваль "Спасская башня"

Церемония открытия - в пятницу

15-й, юбилейный! В Москве стартует, пожалуй, самый долгожданный фестиваль осени "Спасская башня". Церемония открытия пройдет в пятницу на ВДНХ и на Красной площади.

Зрителей ждёт 10 незабываемых вечеров. По традиции, на фестивале выступят лучшие российские военные оркестры и лучшие музыкальные коллективы! В программе - вдохновляющие марши, завораживающие танцы, световые инсталляции и салют. В мероприятиях примут участие и иностранные гости - из Армении, Белоруссии, Венесуэлы, Египта, Индии и Таиланда. Фестиваль продлится до 4 сентября включительно, сообщает "ТВ Центр".

"Фестиваль задумывался как военно-музыкальный и он сохраняет этот формат. Мы всегда с особой радостью приглашаем к участию и фольклорные национальные коллективы других стран. Мы хотим этим подчеркнуть, что мы уважаем национальные традиции, национальную культуру других стран", - отметил художественный руководитель фестиваля Сергей Хлебников.

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