"Мосавтофест" и "Ночь кино": афиша на выходные в Москве

Запланировано множество мероприятий

В последние выходные лета москвичам однозначно будет чем заняться. Можно запустить воздушного змея и поддержать юных гонщиков. Какие ещё есть варианты?

Разбежаться и поймать ветер! Воздушный змей тогда сам вырывается из рук, устремляясь в небо. Эмоции - непередаваемые, ощущения - незабываемые! Настоящий праздник "небесного искусства". А воздушных змеев многие предпочитают создавать своими руками - на мастер-классах.

"Каждый ребенок вместе со взрослым сможет нарисовать свою авторскую "картину для неба", как мы её называем. И 28 августа в этом году у нас масштабный запуск, когда все запускают свои творения в небо", - руководитель галереи "Давыдково" Ева-Мария Кока.

Всем любителям инноваций в автомобилестроении в эти выходные стоит побывать на Мосавтофесте. Пообщаться со звездами авто- и мотоспорта. Понаблюдать, как устраивает захватывающие гонки юное поколение пилотов. Оценить в деле 90 моделей разных классов - радиоуправляемые внедорожники, автомобили на основе топливного элемента. И поболеть за участвующих в чемпионате Москвы по самокатам.

Эффектные, модные, редкие! И практически всех цветов радуги - красные, белые и даже черные. Главные цветы осени - это георгины, считают на новой выставке в "Аптекарском огороде". 90 сортов выращены в Ботаническом саду МГУ. А эти "экспонаты" - гордость клуба "Цветоводы Москвы". Такую выставку устроили впервые за долгие десятилетия.

Конец августа - это время кино. 27-го - праздник российского кинематографа, и в Москве пройдет уже традиционная Ночь Кино. Можно провести её в кинотеатрах, а можно - на ВДНХ, в Музее Кино.

"Вас ждут диафильмы на большом экране, вас ждет празднование нового года посреди летней жары, и, что самое главное, музей впервые уходит по-настоящему в ночной показ, то есть показ будет длиться всю ночь до самого утра", - рассказал куратор программы "Ночь кино" в Музее кино Станислав Луговой.

И как раз сегодня еще одно важное событие в мире кино - стартует 44-й Московский международный кинофестиваль. Жюри на этот раз возглавит Евгений Миронов. А свои картины представят кинематографисты из России, Ирана, Шри-Ланки, Румынии, Индии, Китая.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр".

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