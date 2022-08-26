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В Рязанской области нарастили группировку по борьбе с лесными пожарами

12:52
  • пятница
  • 26 августа 2022

В регионе продолжается борьба с огнем

В Рязанской области увеличили группировку для тушения пожаров до 9,6 тысячи человек. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказали в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.
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Кроме того, к борьбе с огнем привлечены порядка 2,6 тысячи единиц техники, в том числе 18 воздушных судов. Самолеты и вертолеты выполнили 2,78 тысячи сливов на очаги возгораний, сбросив 20,88 тысячи тонн воды.

Основные усилия спасателей сосредоточены на севере области, где ведется тушение участка пожаров протяженностью 11 километров, сообщает РИА Новости.

В Авиалесоохране рассказали, что площадь природных пожаров в России за сутки выросла более чем на 12 тысяч гектаров. Огонь охватил обширные территории в Якутии, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской и Рязанской областях.

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