Белоруссия переоборудовала самолеты под ядерное оружие

Будущее Европы - с Москвой и Минском, отметил Лукашенко

Белорусские боевые самолеты теперь могут нести ядерное оружие.

Об этом в пятницу, 26 августа, заявил президент страны Александр Лукашенко. Переоборудование авиационных носителей завершено.

"Мы когда-то с Путиным в Питере заявили, что переоборудуем и белорусские самолеты Су для того, чтобы они могли нести ядерное оружие. Вы что думаете, мы языком ляпаем? Все готово!", - сообщил Лукашенко.

Он подчеркнул, что теперь ЕС и США поймут, что "никакие вертолеты, самолеты, если они пойдут на обострение, их не спасут".

"Будущее Европы только с нами, с Россией. Все ресурсы здесь. Берите, переваривайте, вместе будем жить и работать - и Америка исчезнет с радаров. Вот они этого боятся", - подчеркнул белорусский лидер.

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