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Гидрометцентр предупредил о дальнейшем росте пожароопасности

13:08
  • пятница
  • 26 августа 2022

Это связано с глобальным потеплением

Неравномерность глобального потепления в дальнейшем будет способствовать лишь увеличению пожароопасности в мире. Об этом в пятницу, 26 августа, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Эксперт пояснил, что в низких — экваториальных и тропических — широтах повышение температуры происходит, но медленно, тренд не очень значительный. В умеренных и высоких широтах гораздо явственнее проявляется потепление.

В среднем температура на Земле растет со скоростью 0,17 градуса за 10 лет, на территории России — 0,45 градуса, а в более высоких широтах — до 0,8 градуса за 10 лет.

Из-за разницы температур поступающие с востока на запад и обратно потоки воздуха слабеют, усиливается меридиональность природных процессов. Это ведет к "стационированию этих волн и появлению гребней высокого давления, которые возникают чаще всего летом и характеризуются отсутствием облачности.

В результате повторяемость "волн тепла" увеличивается и будет увеличиваться, а именно они создают условия для возникновения пожаров, цитирует Вильфанда "Интерфакс".

Ранее в Авиалесоохране рассказали, что площадь природных пожаров в России за сутки выросла более чем на 12 тысяч гектаров. Огонь охватил обширные территории в Якутии, Республике Коми, Ханты-Мансийском автономном округе, Нижегородской и Рязанской областях.

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