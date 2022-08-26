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Собянин наградил 15 столичных семей почётным знаком "Родительская слава Москвы"

12:56
  • пятница
  • 26 августа 2022

В этих семьях родились и воспитываются 98 детей

Сергей Собянин наградил 15 многодетных семей почетным знаком "Родительская слава Москвы". Об этом сообщили в столичной мэрии.

Награды получили 15 семей (28 родителей), в которых родились и воспитываются 98 детей: в том числе, по девять детей - в трех семьях, восемь детей - в одной семье, семь детей - в одной семье, по шесть детей - в шести семьях, по пять детей - в четырех семьях.

При награждении почетным знаком "Родительская слава Москвы" одному из родителей (усыновителей) выплачивается единовременное денежное поощрение в размере 250 тысяч рублей.

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