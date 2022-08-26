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Российские войска уничтожили гаубицу, из которой велся обстрел ЗАЭС

13:18
  • пятница
  • 26 августа 2022

За сутки ВСУ дважды обстреляли станцию

Вооруженные силы (ВС) России высокоточным оружием уничтожили американскую гаубицу М777, из которой велся обстрел Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США", - подчеркнул он.

За прошедшие сутки ВСУ дважды обстреляли ЗАЭС из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате обстрелов ВСУ четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, еще один — в районе спецкорпуса ЗАЭС.

"Артиллерийская позиция ВСУ, с которой вёлся обстрел территории атомной станции была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области", - добавил Конашенков.

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