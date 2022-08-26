Российские войска уничтожили гаубицу, из которой велся обстрел ЗАЭС

За сутки ВСУ дважды обстреляли станцию

Вооруженные силы (ВС) России высокоточным оружием уничтожили американскую гаубицу М777, из которой велся обстрел Запорожской АЭС (ЗАЭС).

Об этом в ходе ежедневного брифинга заявил официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

"В результате прямого попадания российским высокоточным боеприпасом на данной боевой позиции уничтожена гаубица М777 производства США", - подчеркнул он.

За прошедшие сутки ВСУ дважды обстреляли ЗАЭС из крупнокалиберных артиллерийских орудий. В результате обстрелов ВСУ четыре боеприпаса разорвались в районе кислородно-азотной станции, еще один — в районе спецкорпуса ЗАЭС.

"Артиллерийская позиция ВСУ, с которой вёлся обстрел территории атомной станции была выявлена западнее населенного пункта Марганец Днепропетровской области", - добавил Конашенков.

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