ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бритни Спирс впервые за шесть лет выпустила песню

13:31
  • пятница
  • 26 августа 2022

Певица записала трек с Элтоном Джоном

Американская певица Бритни Спирс выпустила песню Hold Me Closer. Эта композиция стала первой для звезды после шестилетнего перерыва.

Песню Спирс записала совместно с британским музыкантом и исполнителем Элтоном Джоном, которого она назвала "одним из самых легендарных мужчин нашего времени".

Hold Me Closer — новая версия трека Элтона Джона 1972 года Tiny Dancer. Изначально британец собирался самостоятельно записать сингл, однако затем предложил Бритни Спирс спеть дуэтом, сообщает The Rolling Stone.

Бритни Спирс неоднократно жаловалась, что не может заниматься творчеством, находясь под опекой своего отца Джейми Спирса. Последний альбом певица выпустила в 2016 году.

После длительной судебной тяжбы звезде удалось избавиться от 14-летнего опекунства. Это дало певице возможность полностью распоряжаться своими финансами и самостоятельно решать любые вопросы, в том числе творческие.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Бритни Спирс
Бритни Спирс
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.