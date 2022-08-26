Бритни Спирс впервые за шесть лет выпустила песню

Певица записала трек с Элтоном Джоном

Американская певица Бритни Спирс выпустила песню Hold Me Closer. Эта композиция стала первой для звезды после шестилетнего перерыва.

Песню Спирс записала совместно с британским музыкантом и исполнителем Элтоном Джоном, которого она назвала "одним из самых легендарных мужчин нашего времени".

Hold Me Closer — новая версия трека Элтона Джона 1972 года Tiny Dancer. Изначально британец собирался самостоятельно записать сингл, однако затем предложил Бритни Спирс спеть дуэтом, сообщает The Rolling Stone.

Бритни Спирс неоднократно жаловалась, что не может заниматься творчеством, находясь под опекой своего отца Джейми Спирса. Последний альбом певица выпустила в 2016 году.

После длительной судебной тяжбы звезде удалось избавиться от 14-летнего опекунства. Это дало певице возможность полностью распоряжаться своими финансами и самостоятельно решать любые вопросы, в том числе творческие.

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